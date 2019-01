Cardi B comenta el cierre del Gobierno y desconcierta a senadores de EE.UU: ”Esta m***da…”

La rapera estadounidense Cardi B no ha pasado por alto el cierre del Gobierno en Estados Unidos, que el pasado sábado estableció un récord, al convertirse en el más largo de la historia del país, y ha publicado este 17 de enero en su cuenta de Instagram un video en el que expresó su opinión sobre la situación en el país norteamericano, según rt.

La estrella, que tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram, recordó también el 'shutdown' (cierre del gobierno) que tuvo lugar en octubre del 2013, cuando los republicanos rechazaron financiar el 'Obamacare', remarcando que entonces el cierre del Gobierno fue para la atención médica, "para que tu abuela pudiera chaquear su presión arterial".

Varios senadores demócratas comentaron en las redes sociales la publicación de la rapera, que para el momento de la publicación de este artículo acumuló más de 3 millones 'me gusta' y recibió más de 80.800 comentarios.

"Trato de decidir si retuitear el video de Cardi B", señaló el senador demócrata, Brian Schatz, a lo que Chris Murphy, miembro del Senado del mismo partido, le respondió que "tenía la misma discusión consigo mismo". Por su parte, el líder del partido en el Senado, Chuck Schumer, también reconoció que no sabía si debía compartir la grabación. "Hemos decidido no hacerlo", contestó Schatz y agregó que eso no sería apropiado para un senador.