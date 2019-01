El look de “Choni" de Pilar Rubio del que todos hablan

No todo lo que se pone le queda igual de bien. Para bien o para mal, lo que está claro es que Pilar Rubio no ha dejado a nadie indiferente con el original 'look' que luce en una de las últimas fotos que ha subido a Instagram, según huffingtonpost.

"Vaya desplome de temperaturas! ❄️ El frío parece haber llegado para quedarse y el abrigo es ya un básico para estos días. Por eso, hoy quiero hablaros sobre algunas de las tendencias que más me gustan para este invierno: el neón y el estampado de carreras. ¿Os atrevéis con estas tendencias? Os explico todos los detalles en mi nuevo post", dice la presentadora junto a la foto en la que aparece con un llamativo abrigo amarillo flúor.

Las reacciones en Instagram y en las publicaciones especializadas en moda han sido casi instantáneas. Por ejemplo, Mujer Hoy destaca que el vestido es un diseño de Peace and Chaosque se inspira en los monos de los corredores de motos y de Fórmula 1.

Esta web afirma que Pilar Rubio va "todo menos sencilla" y asevera que este es el "look más radical" que le hemos visto en tiempo. "Un estilismo imposible de ignorar, que juega algunas de las tendencias más llamativas de la temporada", se puede leer en Mujer Hoy.

Mientras, Vanitatis se pregunta directamente si es este "el look más choni que le hemos visto lucir a Pilar Rubio". La publicación subraya que sus "looks suelen tener sabor choni" y subraya que el abrigo, de SH by Silvian Heach, antes costaba 139,99 euros y ahora tan solo 70 euros.

"¿La conclusión final? Ojalá hubiéramos tenido nosotros tanta protección en la mirada para analizar prenda por prenda este look", dice esta publicación.

Estos son algunos de los comentarios que el look ha generado en Instagram: