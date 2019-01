Macaulay Culkin cuenta todo sobre su relación con Michael Jackson: "Quería asegurarse de que no estaba solo"

El exniño prodigio de Hollywood Macaulay Culkin reflexionó sobre su amistad con Michael Jackson en una entrevista en el podcast del actor Michael Rosenbaum, 'Inside of You', donde afirmó que el cantante había pasado exactamente por la misma situación que él durante su infancia y únicamente "quería asegurarse de que no estaba solo", según rt.

Después de que durante años se especulase sobre la posibilidad de que uno de los niños más exitosos de la industria del cine pudiera haber sido abusado por quien fuera conocido como 'el rey del pop', Culkin habló sobre esa polémica relación cuando Rosenbaum le preguntó directamente: "Quiero saber tu relación con Michael Jackson", a lo que Culkin respondió: "¡Me emboscaste!".

En tono relajado, el protagonista de 'Mi pobre angelito' ('Solo en casa', en España) relató cómo Jackson se acercó a él porque le estaban pasando "un montón de cosas grandes y rápidas" y definió su relación con él como de pura amistad.

El actor y músico, que actualmente tiene 38 años, se preguntó por qué su relación tuvo que ser tan cuestionada solo porque Jackson "era la persona más famosa del mundo". "¿Cuántas relaciones de amistad has tenido que explicar tú a la gente?", le lanzó a su entrevistador.

Ante la insistencia para que justificara una amistad en la que había tal diferencia de edad -a ambos les separaban 22 años-, Culkin contestó que, por aquel entonces, nadie en su colegio católico tenía ni idea de por lo que estaba pasando, mientras que Jackson sí que lo sabía porque también había sido un niño estrella.

Él era "asombroso, era hilarante, dulce, divertido... la gente no sabe lo divertido que era", describió al intérprete de 'Billie Jean', de cuyo fallecimiento se cumplirá una década este año.