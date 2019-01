Roger Waters presta su jet privado para que una madre pueda volver a reunirse con sus hijos en Siria

El músico británico Roger Waters ha cedido su jet privado para que los hijos de un combatiente del Estado Islámico (EI) -a los que secuestró en 2014 en Trinidad y Tobago para llevarlos a Siria- puedan reencontrarse con su madre, quien había permanecido en el país caribeño, informa The Guardian. Posteriormente el hombre murió y desde entonces los pequeños han vivido en una base kurda en el noreste sirio, según rt.

Felicia Perkins Ferreira, que así se llama la mujer, se reunió el lunes con sus hijos Mahmud y Ayyub, actualmente de 11 y 7 años, y al día siguiente los tres abandonaron el país árabe rumbo a Londres (Reino Unido) a bordo del avión del exintegrante del grupo Pink Floyd.

'At last, I can sleep': brothers kidnapped by Isis reunited with mother in Syria https://t.co/pKRD6zYTqp