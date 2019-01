Así es la entrevista 'vetada' en la que el Rey Juan Carlos lo cuenta todo

Es el "santo grial" de las entrevistas para entender esta historia. (La opípara comida navideña de un alegre rey Juan Carlos con sus amigos empresarios)

"Franco no fue mi mentor", "Perder a mi padre fue muy duro" o "Mi hermano y yo éramos muy cómplices" son algunas de las declaraciones del emérito que recoge el documental Yo, Juan Carlos, rey de España, una cinta que fue emitida en Francia pero vetada en España.

Ahora, cinco años después, el padre de Felipe VI ha dado permiso para que se publique todo su contenido en la revista Point de Vue, según informalia.

En la entrevista que sirvió de base para el documental, elaborada por la escritora francesa Laurence Debray, el rey Juan Carlos ofrece una visión muy amable de su infancia:

"Nací en Roma y viví en Suiza antes de instalarme en Portugal. No reinaba un sentimiento de nostalgia en casa. Siempre teníamos muchos amigos y primos con los que jugar. Los hermanos nos queríamos mucho y estábamos muy unidos a nuestros padres".

"No estábamos solos. Portugal nos acogió muy bien. Es una especie de segunda patria para mí. Tengo muy buenos amigos y hablo portugués".

Juan Carlos afirma que estaba muy unido a su abuela, a reina Victoria Eugenia, y a su madre, María de las Mercedes:

"Mi abuela era una segunda madre para mí. Era una mujer excepcional, con un carácter fuerte. La quise mucho. Desempeñó un papel muy importante en mi vida. Mi relación con mi madre también era excelente. Me acuerdo de que cocinaba muy bien, le encantaba".

La guerra les obligó a hacer algunos ajustes en su alimentación, pero asegura que comían muy bien:

"Recuerdo que no me gustaba la piña y que tenía que comerla todo el tiempo. En Portugal era muy barata y nos la ponían para comer y cenar todos los días. Cuando llegué a España descubrí las naranjas... Una maravilla. Hoy en día me sigue sin gustar la piña".