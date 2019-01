La mujer de Julio Iglesias lo cuenta todo sobre la supuesta relación de su marido con Makoke

Es uno de los temas más comentados en las tertulias de corazón. Julio Iglesias ha copado más titulares de los que le gustaría estos últimos meses. Si no tuviese suficiente con el juicio contra él por el caso de supuesta paternidad de Javier Sánchez, también ha tenido que aguantar el chaparrón por su presunta relación en el pasado con Makoke durante algo más de seis meses, según ABC.

La exesposa de Kiko Matamoros levantó la liebre contando su noviazgo con el cantante, con dudas sobre las fechas, por lo que al final ha terminado por salpicar a su matrimonio. Por eso tal vez, su mujer, Miranda Rijnsburger, haya decidido romper su silencio y hablar sobre lo que opina.

La modelo, que acaba de estar en España disfrutando de unas vacaciones con sus hijos en la nieve, no ha dudado en salir a defender a su marido, con el que se dio el «sí, quiero» en Marbella en 2010. A Iglesias siempre le ha perseguido la fama de «latin lover» que se ganó a pulso, aunque lo cierto es que desde que se casó con Rijnsburger, asentó la cabeza.

«Lo sé casi todo de la vida de Julio, esto no me preocupa para nada», dice la modelo muy segura de su marido en una entrevista con la revista «¡Hola!». Y añadía: «Nunca ha mencionado a Makoke y de la gente que le ha importado en su vida sé todos sus nombres». Rijnsburger asegura que confía plenamente en el artista y añade que no le importa lo que se diga de ellos.