La clara respuesta de Nacho Palau a Miguel Bosé

Es la rupruta de pareja de la que más se ha hablado en estos meses. Nacho Palau y Miguel Bosé han compartido 26 años de su vida, han adoptado 4 hijos en total, y han decidido separarse llevándose cada uno a dos de ellos. Se desconocen los detalles que han determinado estas decisiones, tanto la de romper como la de separar a los niños, tampoco se sabe a ciencia cierta el criterio utilizado para ello, pero según se ha publicado parece que cada uno es responsable de los que llevan su apellido. El cantante ha hablado por primera vez tras su retiro a México y este medio ha logrado la primera reacción de Palau tras las declaraciones de su ex, según okdiario.

Miguel, con sus palabras, ha querido aclarar el momento vital por el que pasa y los supuestos problemas de salud que, desde que apareciera en los Grammy Latinos, se dice que tiene: "no estoy enfermo ni tengo ningún problema de salud" puntualiza, y añade "necesitaba descansar, estaba agotado. Estoy descansando, como he hecho muchas veces, y nunca se ha especulado tanto como ahora. Aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación" dijo a la revista ‘Hola', en referencia a aquellos que apuntan a que está en el país azteca para evitar el escándalo mediático que ha supuesto su separación.

Nacho Palau, que tras romper su convivencia con el cantante en Panamá volvió a su Valencia natal, responde a través de este medio a las palabras de su ex: "me alegro muchísimo de que esté feliz y sobre todo de que no tenga ningún problema de salud" afirma escueto pero rotundo. Sobre lo que prefiere no pronunciarse es sobre la demanda que interpuso contra él en octubre de 2018: "sobre eso no tengo nada que decir".

Hay que recordar que la primera reacción del escultor cuando se hizo pública la ruptura llegó en forma de demanda. Su despacho de abogados mandó un comunicado el 17 de octubre explicando que:

"Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y como quiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores".

En definitiva, el escultor no está conforme con que los cuatro niños estén separados y pide, además de poder ver a los que están junto a Miguel, una pensión para para los que tiene consigo. El cantante no se ha pronunciado sobre este extremo, "no voy a decir nunca nada de mi vida privada. Soy cantante, quiero que interese mi música, no mi vida".

Aunque Nacho ha sido muy cordial en su respuesta, lo cierto es que entre ellos no existe relación alguna, de ahí que el valenciano haya acudido a la justicia para tratar de regular su situación. De momento hay que esperar a que la justicia hable. Esta guerra promete ser larga.