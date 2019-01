La pelea que Terelu y Carmen Borrego ocultan: "¡Te vas a cargar a la vieja!"

¡Como está el patio! (La millonaria ganancia de Terelu Campos con su cáncer escandaliza a los enfermos de cáncer).

Las hijas de María Teresa Campos siguen de actualidad, a diferencia de ella que empieza a desaparecer de la televisión (Lo de Terelu ya es grave: el día que regresa a ‘Sálvame’ se entera de una tragedia y la hace pública en directo).

Terelu Campos y Carmen Borrego quisieron seguir los pasos de su madre y decidieron trasladarse de Málaga a Madrid para labrarse un futuro en el mundo de la televisión. Gracias al poder mediático de la periodista en la década de los noventa, la matriarca de Las Campos consiguió abrirles las puertas de un mundo tan difícil.

Terelu decidió ponerse delante de las cámaras, mientras que Carmen optó por quedarse detrás de ellas en tareas de coordinación y dirección. Por todos es bien sabido que ser un rostro visible de la pequeña pantalla genera muchos más ingresos que mantenerse en la cara B.

La balanza económica entre las dos hermanas era mucho más positiva para Terelu, pero ahora las cosas han cambiado.

Carmen Borrego se hace un hueco en Telecinco

La popularidad de Carmen Borrego llegó cuando participó en el reality de Las Campos. En el espacio, por primera vez juntas en televisión, mostraban su vida, tanto los buenos momentos como los malos sin importales las cámaras ni el que dirán una vez se emitiera el programa.

En el gran listado de entregas se pudo conocer más a la invisible hermana de Terelu Campos. Borrego sorprendió con sus elocuencias y un carácter que aplastó en pocos minutos a la estrella de Telecinco. Su desparpajo le trajo su segundo trabajo delante de las cámaras: colaboradora de Sálvame. Una vez se dio cuenta de su protagonismo en televisión decidió realizarse algunos retoques estéticos como quitarse la papada.

Las cifras de Carmen Borrego

En poco tiempo, Carmen Borrego se convirtió en la niña bonita de Mediaset. Actualmente, Borrego cobra 800 euros por cada programa de Sálvame en el que participa, 200 euros más que su hermana. Además, si participa en un Sábado Deluxe se lleva un total de 1.800 euros para ella solita.

Carmen Borrego no tiene un pelo de tonta y no piensa dejar escapar este chollo, aunque sea a costa de pisotear a su hermana, quién no pasa actualmente por un buen momento, ni profesional ni personal.

Hace un par de semanas Terelu Campos acudió a Sábado Deluxe para realizar una entrevista en la que habló exclusivamente sobre su enfermedad. Por ella se embolsó 12.000 euros. Por este motivo también fue criticada por varios de sus compañeros. En aquella entrevista no faltó Carmen Borrego.

Para callar cualquier rumor de mala relación, las hermanas estuvieron apoyándose en todo momento. Y por supuesto, Borrego también cobró por asistir.

La única que está viendo perder su caché y no obtiene ningún tipo de ingreso es la matriarca. María Teresa Campos está tocada y hundida. Paolo Vasile hace tiempo que le cerró las puertas. Al parecer el directivo no le perdona que una vez en su vida se cambiáse de cadena.

Parecía que la periodista iba a tener un pequeño papel como actriz en el nuevo proyecto de su pareja. Edmundo Arrocet estaba preparando una comedia con Malena Gracia como protagonista, pero después de llevar su serie por varias cadenas no seguirá adelante. Todas le han cerrado las puertas.

Como dicen muchos seguidores de las Campos y de este tipo de formatos en las redes sociales "¡Te vas a cargar a la vieja!".