Paula Echevarría prefiere recurrir al humor para hablar de su relación con Bustamante

Allí dónde va, los focos siempre apuntan en su dirección. Con mini y tacones de infarto, Paula Echevarría ha llegado a la Fashion Week de Madrid con su mejor sonrisa. La actriz está pasando por un muy buen momento y se nota, no solo en sus gestos, sino también en su actitud. Ante los periodistas de comunicación que han estado en la presentación no ha dudado en utilizar el sentido del humor a la hora de enfrentarse a las preguntas sobre su relación con David Bustamante, el padre de su hija Daniella y cuya relación se rompió hace ya más de un año. "¿Estabas tú ahí? Vosotros no nos veis", ha dicho bromeando a uno de los micrófonos cuando le cuestionaban por el reencuentro que algunos medios habían tildado de tenso en las pasadas navidades.

Además, Paula también ha contestado a preguntas sobre el nuevo disco de David, Héroes, asegurando que ya había escuchado algunos de los temas. Ante la duda de si alguno de ellos habla sobre su relación y su ruptura, ella no ha dudado en decir que no le corresponde a ella responder a eso, puesto que forma parte del trabajo de su ya exmarido. Y la cuestión definitiva para la protagonista de Los Nuestros 2 ha sido la de "cuál es su relación" con el cantante, solo un día después de que él diera su propia versión. "¡Me alegro de que me lo preguntes!", aseguraba la actriz. "Pues buena, normal, como debe de ser. Hemos compartido muchos años, tenemos una hija en común... ahora mismo no somos los mejores amigos del mundo, no vamos a tomar café los fines de semana, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos", añadía.

Sobre su relación con Miguel torres, Paula ha revelado que está feliz, alegando que se le nota y que se le da mal ocultar sus sentimientos a la hora de hablar con la prensa. "Cuando he estado tocada se me ha visto y cuando he estado hundida, se me ha visto", confesaba. "Ahora estoy en una etapa de... que después de la tempestad llega la calma", ha dicho entre risas ante las cámaras de Europa Press.

Tampoco ha rechazado comentar la reacción del público a su serie, Los Nuestros 2, que no ha recibido los índices de audiencia esperados en los primeros capítulos. Sin embargo, Paula no pierde el ánimo y habla de la fantástica experiencia que fue para ella, que conseguiría, sin duda, que volviera a pasar otra vez por todo el proceso de creación de la ficción. Además, no descarta la posibilidad de que los espectadores pillen el ritmo de la trama a través de las plataformas digitales.