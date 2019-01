Silvia Abril y su delirante aparición en el programa americano de Ellen DeGeneres

Silvia Abril es genial y nadie lo duda. Ahora ha conseguido colar en la NBC. No, no ha encontrado la manera de despistar a la seguridad de los platós para acceder a ellos. Más bien nos referimos a que ha sorprendido a propios y extraños apareciendo en un vídeo que se ha emitido en el programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, The Ellen Show, según sq.

La estadounidense emitió en su programa un adelanto del concurso internacional Juego de Juegos, presentado por Abril, que por lo visto se estrenará próximamente en Antena 3. Y el jueves, poco más de un día después, la catalana respondió en su cuenta de Instagram destacando la admiración que siente por la presentadora.

"Hoy amanecía con este vídeo de la mano de amigos que saben lo feliz que me haría. Recuerdo una entrevista hace años donde hablaba de ella como una de las mejores cómicas del mundo, un genio del humor y una de las grandes del entretenimiento", escribió en su publicación, que supera los 15.000 Me gusta en unas pocas horas.

"Game of Games está siendo un éxito a nivel internacional. Está en Australia, en Alemania y en España, pero no hace falta que hables español para saber que este tipo estaba muy asustado ahí colgado", bromeó DeGeneres antes de presentar las imágenes. En ellas, se puede ver como un hombre suspendido en el aire durante una de las pruebas comete un tercer fallo, y desaparece del plató. DeGeneres es presentadora y productora del formato en Estados Unidos.

Abril comenta en su publicación que se emitirá muy pronto y que, de hecho, Antena 3 ya la ha anunciado en la pequeña pantalla. El concurso se emitirá los viernes y sustituirá a Tu cara me suena.