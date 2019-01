Lucía Etxebarría lía una muy gorda con un tuit innecesario e inoportuno sobre Julen

Lucía Etxebarría cumple esa máxima de que todo buen escritor siempre tiene algún renglón torcido, aunque es verdad que la calidad de los trabajos de esta literata, al menos los últimos, tampoco es que la pongan en el top 10 de los libros más vendidos.

Y como vayamos a Twitter, por ejemplo, nos encontramos con 'perlas cultivadas' como esta, en la que intenta colgar a la sociedad española el cartel de xenófoba y racista relacionando dos hechos que nada tienen que ver el uno con el otro, pero que a Etxebarría le parecen lícitos juntarlos.

Obviamente, en Twitter le cayó la mundial:

Pues no sé que haces tú en tu casa calentita viendo todo esto que tanto te molesta, en vez de irte a tratar de rescatar a esos otros pobres niños, tú me llamas racista, y yo te llamo vaga, y por supuesto oportunista.

No es racismo tampoco, es empatía por pertenecer al mismo país. Si ponen una bomba en Perú en la que mueren 50 y una en mi barrio en la que mueren 5, me va a afectar más la muerte de mis vecinos, por más pena que me den las víctimas del otro lado del mundo. No es el día, Lucía.