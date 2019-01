"Jesulín lloró mucho por Belén Esteban y, si lo niega, miente"

Un tipo que se viste por los pies (Jesulín de Ubrique estrena el spot de su polémica vuelta a los ruedos).

Siempre hay ocasión de conocer más sobre la vida privada de los famosos. Jesulín de Ubrique atiza a Telecinco desde TVE: "Esa cadena está crucificada"

Pepa Caballero fue representante y amiga de los famosos más importantes del país, como Rocío Jurado, María Jiménez o Chiquetete.

Por eso sabe que las memorias que lleva meses escribiendo, y que adelanta en primicia a Cristina Fernández en La Razón, van a despertar las iras o a desvelar a muchos, en especial, a la familia Janeiro, de los que fue mano derecha durante diez años, entre 2000 y 2010.

A raíz de esa relación con el diestro, Caballero comienza a ejercer como mánager con las Cármenes del clan, la madre y la hermana de Jesulín. Diez años después, Pepa tuvo que pagar 72.000 euros de multa por el «caso Halcón», una investigación de facturas falsas en la sierra de Ubrique (Cádiz).

Para avalar su defensa, la ex representante de Chiquetete destapa su verdad de las fotos en topless de Jesulina en «Interviú», en verano de 2002: «Carmen pactó esas fotos con Pepe "El Marismeño".

No fue un robado. Ella lo cobró y guardo las pruebas. ("Bocachanclas, tipejos y sinvergüenzas", así califica la tía de Jesulin a los colaboradores de 'Sálvame').

Y yo lo facturé sin saber a una sociedad vinculada a la operación Halcón». Según la versión de Pepa, en febrero de 2003, la matriarca, Carmen Bazán, «me había dicho que facturara a esa misma sociedad para lucrarse por contar su separación de Humberto Janeiro», que Caballero negoció con «¡Hola!».

La ex mánager, que después demandó sin éxito a madre e hija, asegura que esta empresa estaba vinculada a Carlos Carretero, ex jefe de la policía local de Ubrique y al que María José Campanario recurrió cuatro años después de su boda con Jesulín para conseguir una pensión para su madre, Remedios Torres.

Dicha trama, bautizada para deshonor del policía como «caso Karlos», acabó con la mujer y la suegra del torero condenadas a once meses de cárcel. Ellas siempre han mantenido su inocencia. «La operación Karlos oculta las verdaderas inversiones de esta familia -señala Caballero-, pero yo jamás voy a contar lo que ganaron. Ni hablo de los cachés ni de lo que pasaba en las habitaciones de los hoteles. O muchos se tendrían que ir del país.

Solo te digo que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos». Tras esta frase lapidaria, retrocede a finales de 2001, a la tarde en la que conoce a Belén Esteban (45 años), ex de Jesús y madre de su hija Andrea (18). Ocurre pocas semanas después del accidente de tráfico que casi cercena la vida del diestro, ocurrido el 21 de septiembre de ese año.

«El día que Belén llegó a la finca Ambiciones con su hija para ver a Jesús, nadie de la familia quería estar y él me pidió que me quedara. Ella entonces ya era novia de Óscar Lozano, pero seguía enamorada de Jesús. De hecho, sigue amándole y por eso ha anunciado su segunda boda, tras saber que Jesús y María José también tenían planes de renovar sus votos. Quizá si Belén hubiera ido días antes a verle al hospital... ».

Caballero lo tiene claro:

«Jesulín lloró mucho por Belén y, si lo niega, miente. Lloraba porque había cosas que no entendía. Ella es su gran amor. Y el de ella, también. Pero la familia Janeiro jamás la apoyó, se estaba llevando a la gallina de los huevos de oro y ella no supo jugar sus cartas».

La marcha de Esteban y el accidente lo cambiaron todo:

Y continúa con ironía:

Pepa guarda aún un último cartucho para Campanario:

«A mí su fibromialgia no me representa, porque también la sufro. Me levanto y me acuesto con dolor, pero no tengo un marido que lleve el dinero a casa. También te digo que contra Jesús no tengo nada, pese a que al final se portó fatal».