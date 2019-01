La foto que se carga el 'yo no bebo alcohol' de la Reina Letizia

Tiene su mérito, porque la cosa no es fácil (#10yearschallenge: Así era la reina Letizia hace una década).

Tampoco pasa nada, pero para qué decir que no, si es que sí. O que nunca fue así.

Una de las noticias que pasó por más medios acerca de la Reina Letizia en el 2018, al margen de la escenita en la Misa de Pascua, fue la imposición del menú en la escuela donde estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Se dijo acerca del asunto que la monarca eliminó los fritos, las grasas y los azúcares de la dieta de los alumnos que se quedan en el comedor.

A cambio, Letizia introdujo una carta rica en verduras, pescados, purés y frutas

Un régimen alimenticio que se comenta que también siguen en Zarzuela. La dieta del Rey Felipe VI y su familia seguiría esta misma línea de alimentos.

El motivo de ello está en los cuidados que tiene la Reina de su cuerpo. Y no hablamos de las operaciones de cirugía estética a las que se haya sometido ni de los modelitos que escoge para sus apariciones públicas. Y tampoco de las cremas cosméticas que se aplica para frenar el paso de la edad, según recoge Berta Batlló en diariogol.

Nos referimos a que a Letizia le gusta lucir un cuerpo perfilado, trabajado y firme. Y lo hace siendo estricta en cuanto al tiempo que dedica al ejercicio físico y a los alimentos que se lleva al estómago, así como a eliminación de malos hábitos como el tabaco o el alcohol.

En este sentido, más de un miembro del entorno cercano a Letizia asegura haber escuchado de la ex de Televisión Española la frase "yo no bebo alcohol".

La foto que desmonta los argumentos de Letizia

No obstante, los mitos no siempre son ciertos. Y Letizia no consumirá alcohol en la actualidad, pero sí lo ha hecho en ocasiones a lo largo de su vida.

Comentan desde México, donde estudió cuando era joven, que no solía faltar a las fiestas que organizaban los universitarios. Eso sí: eso solo son rumores.

Pero no lo son la foto que mostramos a continuación y que corre por la red, en la que se ve a Letizia consumiendo una cerveza.