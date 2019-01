El dramón de Jadel tras romper con Ana Guerra: «Lo pasé muy mal»

Aunque estos amores sulen durar un suspiro, también suelen ser los más dolorosos. Desde que el pasado mes de julio la ex concursante de «Operación Triunfo», Ana Guerra, y su entonces novio Jadel decidieran poner fin a su relación han surgido numerosos rumores sobre las causas de la ruptura. Sin embargo, los artistas han intentado en todo momento mantener los detalles de su vida en privado. Es por ello que las recientes declaraciones del cantante en una entrevista concedida a «Fórmula TV» han revolucionado a sus fans.

«Fuerte, valiente, feliz y renovado» son las palabras con las que Jadel describe cómo se siente ahora que la ruptura ha quedado en el pasado. No obstante, el que fuera pareja de una de las concursantes con más éxito de «Operación Triunfo» reconoce que ha sido una situación «heavy» y que ha recibido mucho odio a través de sus redes sociales. Y añade: «Lo he pasado mal pero lo he vivido muy bien», en referencia al aprendizaje que ha supuesto para él esta ruptura.