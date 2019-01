Isa Pantoja: "Kiko quería ingresar en un centro de desintoxicación y mi madre no le dejó"

Los ricos también lloran (A Kiko Rivera no le sienta bien el 'embarazo' y se pega un gran batacazo en la casa de 'GH DÚO').

Isa Pantoja vuelve a ser protagonista de la portada de su revista de cabecera, Lecturas.

La pequeña del clan Pantoja desvela cómo se enteró de la adicción a las drogas de su hermano Kiko Rivera (y vuelve a dejar en evidencia a su madre al contar la actitud que tomó al ser conocedora del problema). Y es que Isa no conoció la noticia por medio de su familia, sino como el resto de españoles: por la televisión.

Según Chabelita, su madre le dio la misma versión que ofrecieron a la opinión pública, la retirada de su hermano se debía a una fuerte depresión.

Fue a raíz de la confesión en Gran Hermano Dúo cuando Isa Pantoja conoció lo que le habían estado ocultando durante meses. Aún así, asegura que está contenta de no haberlo sabido antes:

Además, mantiene que su hermano no entró en un centro de desintoxicación porque Isabel Pantoja no quiso:

Una actitud que le evoca a lo que vivió hace años:

"¿Sabes a qué me recordó mucho? A cuando me quedé embaraza, yo no quería ir al colegio porque me daba cosa y mi madre me dijo que pensaba como yo. En ese momento no caí. ¿Por qué no quería mi madre que fuera al colegio? Lo mío tampoco es tan grave. Que yo no fuera el colegio embarazada no tenía mucha importancia, pero que mi hermano no ingresara en un centro es aún más fuerte. A mi madre le daba cosa que supieran lo de mi hermano, como si se diera pie a que se hablase mucho. MI madre le hizo quitarse de las redes sociales y todo eso".