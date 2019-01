Anabel Pantoja llora en vivo y en directo tras recibir en 'Lecturas' una feroz tunda de Chabelita

¡Cómo está el patio, tía María! (Isa Pantoja: "Kiko quería ingresar en un centro de desintoxicación y mi madre no le dejó" ).

Los terremotos sacuden, uno tras otro, el planeta Cantora (La metamorfósis de Anabel Pantoja tiene un secreto y se llama 'banda gástrica' ).

Anabel Pantoja, la confidente de los Pantoja en Sálvame, se hundió este 30 de enero de 2019 en pleno programa tras leer la entrevista de su hermana Lecturas.

Un texto donde Chabelita habla de las adicciones de Kiko y, entre otras cosas, de cómo su madre (con quien dice no tener buena relación) se negó a internarlo en un centro de desintoxicación.

Declaraciones crueles como:

"lo de mi hermano es una cosa muy fuerte, pero tampoco presto demasiada atención a las cosas que pasan en mi familia. No les puedo culpar de que no me impliquen, yo tampoco lo hago, me da pereza".