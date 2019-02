Esta foto de una irreconocible Samanta Villar deja locos a sus fans

Todos teenmos un pasado. La periodista Samanta Villar, que conduce en Cuatro el programa Samanta y, ha subido una foto de hace 30 años, cuando ella tenía unos 13, que ha dejado sorprendidos a sus fans, según huffingtonpost.

En la imagen aparece una jovencísima Villar junto a tres amigas. "#30YearsChallenge En 1987 todo eran risas. Aquí estamos Albina, Begoña, Amparo y yo, el grupo de amigas guerreras del colegio. Supongo que quien sacó la foto es la quinta componente del grupo, Patricia. En 1988 salí de allí para no entrar nunca más... hasta hoy", escribe la periodista.

Villar subió la foto para promocionar su último programa, en el que decidió hacer un viaje a su pasado.

Los seguidores de la periodista han mostrado su sorpresa por la foto e incluso han tenido problemas para saber quién de las cuatro era ella. Estas son algunas reacciones que ha generado la imagen:

"Me encanta"

"Eres la de verde no?"

"Qué mona"

"Qué bueno. Qué foto mas egebera"

"Tienes la misma cara jajjaa qué guapa".

"TU, eres la de verde con pasada rosa...¿verdad?, gracias por contestar".

"Si los años pasan y hay cosas q te gustan recordar".

"Madre mía, Samantha! Qué tiempos aquellos!!!"

"No te reconozco Samanta!!"

"Qué cejas más graciosas"

"Cuál eres?"