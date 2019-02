¿Viste el gesto de Lucía Bosé que ha alertado en Instagram?

Están siempre en el punto de mira de los medios. Hace nueve meses nacía Carlitos, el primer hijo de María Zurita. En este tiempo, han sido muchos los cuidados y atenciones que el pequeño ha tenido que recibir, ya que la prima de Felipe VI tuvo un parto prematuro a los siete meses y medio. Desde su bautizo, al que asistió el Rey Don Juan Carlos, su madre se ha encargado de informar sobre los primeros pasos del pequeño a sus seguidores a través de su perfil de Instagram. Muchas son las imágenes del nieto de la Infanta Doña Margarita en las que aparece junto a María y su familia con la emoción que cualquier madre primeriza pudiera tener, según ABC.

Sin embargo, el pasado miércoles subió una imagen a la red social alertó a sus seguidores, preocupados por la salud del pequeño. En la foto aparece Carlos en las piernas de Lucía Bosé, mientras esta sostiene su chupete dentro de la boca. Muchos de los comentarios que recibió Zurita fue a raíz de los posibles gérmenes que podría trasmitirle al recién nacido. A pesar de que un estudio del Henry Ford Health System, en Detroit (Estados Unidos) asegura que a pesar de que chupar el chupete del bebé es una costumbre de muchas madres no harían nunca por considerarla antihigiénica, se ha descubierto que podrían ser beneficioso para la salud del bebé ya que podría ayudarle a prevenir alergias y asma.

María Zurita, cansada por las críticas, decidió responder a través de un storie en la misma red social. Un mensaje con el que quiso zanjar la discusión: «Al/la próximo/a que me diga que cuidado con el chupete y los gérmenes... ¡Lo/a bloqueo!», y ha afirmado que «no, no he tirado el chupete, con lavarlo ha bastado».