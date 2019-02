¿Están cocinando Jesulín de Ubrique y María José Campanario una suculenta exclusiva?

Lo cuenta en ABC Pilar Vidal. Algo está pasando en el matrimonio que forman María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Desde hace tiempo que no se les ve juntos y ya han surgido las voces que hablan de que la pareja valora seriamente la palabra divorcio, pero, por supuesto, con colchón económico de por medio para amortiguar el daño de la caída.

Según esta experta de la crónica social del diario de Vocento:

Campanario están pensando en hacer lo mismo que Baras, divorciarse. Que lo suyo, que ha sido una unión a prueba de bombas, no ha salido indemne y que esta vez podrían poner fin a su matrimonio de forma definitiva. Los protagonistas no contestan a los mensajes de los periodistas, quién sabe si para evitar reventar la exclusiva remunerada de la biblia rosa, a donde siempre han recurrido para anunciar oficialmente lo que ya es oficioso. O porque ya están hartos de los bulos que cada cierto tiempo surgen en torno a su matrimonio. Esta vez, la teoría es que hace mucho que no se les ve juntos en público. También sobrevuela la biografía de la exrepresentante del clan, Pepa Caballero, que lleva un año publicitando unas memorias que se hacen de rogar y que de momento no le quitan el sueño al clan de Ubrique. No temen que salgan trapos sucios ya juzgados por la Justicia o secretos familiares que ya han hecho correr ríos de tinta.