Si no hablas japonés no te hagas un tatuaje como el de Ariana Grande

Es mejor sólo tatuarse en idiomas que uno conoce. Hoy en día casi todo tiene solución, pero hay errores más difíciles de solucionar que otros. Cuando se te cuela un gazapo en un tatuaje, por ejemplo, se puede convertir en todo un quebradero de cabeza. Pero lo peor de todo es cuando además eres una celebridad, y compartes la imagen en las redes sociales, según sq.

Cuando eso ocurra, tienes que tener mucho sentido del humor, ya que puedes tener claro que las risas y comentarios serán inminentes y abundantes. Es precisamente lo que le ha ocurrido a la mismísima Ariana Grande.

La popular cantante estadounidense, que convierte en éxito todo lo que toca, quiso tatuarse en japonés el título de su última canción, "7 rings". Sin embargo, comentó un error fatal: terminó tatuándose el término kanji "shichirin" -七輪-, cuyo significado es muy diferente. Se trata de un tipo de parrilla con estilo japonés.

El fallo se produjo por un detalle con el que no contó la artista, desconocedora del japonés. Aunque es cierto que los dos caracteres significan por separado el número "7" y la palabra "anillo", si se juntan se traduce como "shichirin".

Ajena al error, Grande compartió la foto del tatuaje en la palma de su mano en sus diferentes redes sociales. No tardaron en aparecer incontables respuestas alertando del error, y borró la publicación de casi todos sus perfiles, aunque en el momento de escribir estas líneas aún se puede ver, por ejemplo, en su cuenta en japonés.

Ahora ha intentado "arreglarlo", pero sigue siendo un tatuaje raro... o quizás lo ha conseguido empeorar. El japonés se puede leer en columnas verticales que van de derecha a izquierda y de arriba a abajo, pero también se puede leer de izquierda a derecha.

Con la esperanza de corregir el error Grande añadió el kanji "指", que significa "dedo". Así, convertiría el kanji "輪", que significa "rueda" o "aro", en la palabra "指 輪" que significa "anillo" -"aro para el dedo"-. Sin embargo, los kanji "指" y "輪" se dividen en diferentes líneas, por lo que se ven raros.

Por poner un ejemplo, sería como si en inglés escribiéramos "anillos" como "ri" y luego "ngs" en otro párrafo. A los niños japoneses se les enseña a no dividir los caracteres kanji en la escuela, porque resulta confuso. Además, dado que el "siete" sigue mal escrito, el nuevo tatuaje también es incorrecto.

La "solución" se basa en el supuesto de que el tatuaje se leerá de izquierda a derecha y de arriba a abajo, si estás leyendo de forma correcta, que es de derecha a izquierda, de arriba a abajo, los caracteres serían "輪 指 七", una palabra que no tiene sentido, o más exactamente, "輪 ♡ 七 指", lo cual es más absurdo todavía.

Ella parece que se lo ha tomado con humor. "Descansa en paz, pequeña parrilla de carbón", escribió en Instagram. "Te echaré de menos, tía". Pese a todo, la palabra para la barbacoa japonesa sigue ahí. Leyendo de derecha a izquierda, el tatuaje de Ariana Grande ahora dice: "pequeña parrilla de carbón, dedo corazón".

Estos son algunos comentarios que han podido leerse al respecto:

"La estrella Pop Ariana Grande se hizo un tatuaje para celebrar su nuevo álbum "7 rings" (Siete anillos), desafortunadamente, esta incorrecto.

Ariana posteo en su cuenta de Instagram la foto de su tatuaje, 七輪 (shichirin en japonés). El Kanji 七(shichi) significa "siete" mientras que 輪 (rin) significa "circulo, anillo, rueda", sin embargo al combinarlos ¡tienen un significado diferente! 七輪 (shichirin) hace referencia a una "pequeña parrilla de carbón". "Siete anillos" hubiera sido七つの指輪 (nanantsu no yubiwa).

Sin duda, Kanji es maravilloso :)"

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62