Alejandra Rubio, la hija de Terelu, deja los estudios de moda a cambio de un sueldazo

No paran (Escándalo: La novia de Matamoros graba a Terelu bailando y envía el vídeo a 'Sálvame').

Y calientan el tema, porque la prensa rosa llega este 4 de febrero de 2019 cargada de nuevos temas (En la prensa rosa ofrecen 100.000 € a Terelu por unas fotos enseñando sus 'nuevos pechos').

En ¡QMD!, la nueva generación de las Campos toma la palabra. Alejandra Rubio, la hija de Terelu, abandona sus estudios de moda (pronto empieza) a cambio, eso sí, de un sustancioso contrato con un reality que le reportará 4.000 euros al mes (según LOC).

En efecto, Ale va a tener su propio canal en Mtmad para contar su día a día, lo que llevará a pulsar el botón de "stop" en lo que se refiere a su ingreso en el prestigioso Instituto Europeo de Diseño donde, durante unos meses, estudió moda (La pelea que Terelu y Carmen Borrego ocultan: "¡Te vas a cargar a la vieja!").

Según la revista, la chica decidió dejar la carrera en Navidad, y aunque ella aún no ha querido confirmar la noticia, ya dejó caer a sus fans algunas pistas en la pasada Mercedes Fashion Week. Ella mismo dijo tras su primer día de clase que no encajaba: "La gente allí es muy suya. El primer día de clase llegué llorando y le dije a mi novio: no voy a tener a migos porque nadie se va a querer acercar a mí".

De modo que entre la sabiduría y el dinero, Ale ha elegido el dinero. La responsable de cerrar el contrato ha sido la ex Miss Remedios Cervantes, que gestiona todos los contratos de la chica en su faceta de influencer. Alejandra se une así a otro grupo de jóvenes promesas como Gloria Camila, Laura Matamoros y Sofía Suescun.

En Pronto son Rafa Nadal y Nadal (antes Xisca) quienes protagonizan la portada. No solo hay boda sino también bebé a la vista, y con ese motivo la revista repasa su maravillosa historia de amor que ya se extiende a lo largo de 14 años.

Lo principal ya lo saben: se conocieron estudiando cuando eran muy jóvenes, y ella ha apoyado a Nadal en todo su ascenso profesional.

Ella, Xisca, es una mujer de lo más discreta. María Francisca es hija de un constructor y una funcionaria del ayuntamiento de Manacor, y se ha licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de las Islas Baleares. Y no necesita acompañar a su novio a todos los eventos:

"Rafa necesita su espacio cuando está compitiendo y la idea de estar todo el día alrededor, me agota. Y él tampoco tiene que estar preocupándose por mí"...

Ella realizó, con esta filosofía, prácticas de empresa en Londres para así trabajar en Mapfre, y gracias a eso trabaja al frente de lntegración Social en la Fundación del propio Rafa...

Sin duda, una pareja de lo más unida, pero que huye de la ominipresencia en los medios.