Paulina Rubio la lía en “La Voz”

Lo que sea con tal de dar la nota. El programa de Antena3 "La Voz" está siendo un éxito rotundo, este año el jurado está compuesto por Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi, en el programa de ayer, fue Paulina Rubio quién se convirtió en el centro de burlas en las redes sociales debido a un error a la hora de pronunciar a un famoso grupo musical, según sq.

Paulina eligió para su equiopo a Rosco, un cantante fan de los ‘Beatles'.

"Me encanta que estés en mi equipo, me encantan Los Birels y eso no lo sabía. Es mi grupo favorito. Mis padres me pusieron de pequeña Los Birels, me casé con Los Birels. Todo con Los Birels", dijo una entusiasmada Paulina Rubio.