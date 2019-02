Bertín Osborne: "Me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España, los toros y la paella"

Lo tiene más grandes que el cabllo de Espartero y dice lo que le da la real gana ().

Bertín Osborne estuvo este 16 de febrero de 2019 en el plató de Sábado Deluxe para responder a todas las preguntas que le plantearon los colaboradores desde su vida personal hasta el panorama político actual.

El cantante se mostró distendido al hablar sobre todo tipo de temas que le plantearon los colaboradores.

Sobre todo la política actual. Osborne no dudó en dar su opinión sobre la convocatoria de las elecciones generales para el próximo mes de abril.

Bertín no solo habló de la política nacional, también lo hizo sobre la situación en Cataluña.

El presentador de televisión se enorgullece de tener amigos independentistas que son gente "estupenda y normal".

Pero sobre la situación advierte que:

El cantante ha aprovechado para mostrar su rechazo a José Luis Rodríguez Zapatero:

Para quien se ha deshecho en halagos ha sido para Albert Rivera, a quien conoce personalmente y asegura que es “un gran tipo”.

Bertín también ha hablado de su hijo Kike, que ha tenido que volver a someterse a una intervención quirúrgica.

El hijo de Bertín y Fabiola nació con parálisis cerebral y el matrimonio se ha volcado desde el primer segundo para darle al pequeño calidad de vida.

Kike nació con parálisis cerebral y desde entonces tanto Bertín como su mujer Fabiola se volcaron a cuidar de él.

"Tú tienes que tener claro que esto es para siempre. Lo peor para nosotros es que no sea para siempre, para siempre mientras estemos nosotros. (...) Fabiola y yo somos muy optimistas con Kike, porque a veces no nos queda más remedio. Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él cuando no estemos nosotros... Eso no me deja dormir por las noches".