Makoke tira de la manta y revela la cruda verdad sobre el nuevo 'rollo' de Kiko Matamoros

La guerra entre Makoke y Cristina Pujol, nueva novia de Kiko Matamoros, ha comenzado. La declaraciones de la manchega en su primer photocall no han sentado nada bien a la modelo. Cristina no dudó en arremeter contra la ex de su actual novio:

"Veo una mujer despechada que tiene que asumir que su expareja está empezando con otra persona".

Ante estas palabras, Makoke respondía en el plató del Deluxe:

"No creo que sea necesario este tipo de declaraciones para buscarse un lugar. Me molesta por mi hija. Me parece muy mal, si quieres a Kiko no entres en guerra".

Una guerra que podría vivir su punto álgido en la próxima boda del colaborador. Matamoros y Cristina se han comprometido a los dos meses de conocerse y ya planean casarse el próximo ves de junio.

Un enlace que Makoke ve como una estrategia para fastidiar a Belén Esteban pues ella se casará con su novio el día 22 de ese mes:

"Kiko es capaz de carsarse porque le da igual 'ocho que ochenta', lo que quiere es disfrutar de la vida sin pensar en los daños colaterales".

Una relación que Makoke no se acaba de creer pues tiene en su poder unos mensajes muy comprometedores de Kiko.

Según desveló a los colaboradores del Deluxe, su exmarido le mandó un mensaje en el que se podía leer "a esta (en referencia a Cristina) la mando para Albacete en menos de un mes".

A esto se suma que Kiko le dijo a Makoke antes de que realizase su última exclusiva:

"Pues si quieres, di de mí que no me reconoces y que no entiendes lo que hago con este tipo de chica".

MAKOKE QUIERE QUE CRISTINA PUJOL LE PIDA PERDON

Una serie de relevaciones que no sentaron nada bien a Matamoros. El colaborador entró al programa para arremeter contra su ex y restarle importancia a esos mensajes tan polémicos que destaparían toda la verdad de la relación que tiene con Cristina.

Muy molesto, Kiko invitó a su ex a enseñarlos pues sino, lo haría él el próximo día en Sálvame. Para rematar Matamoros le pidió que no le faltase el respeto a Cristina, una advertencia que Makoke no estaba dispuesta a tolerar: