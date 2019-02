Jennifer López con 23 añitos posaba así en la playa con una camiseta mojada

No pasa el tiempo para Jennifer López, más conocida como Jlo, vuelve a estar de moda. La cantante triunfó con un nuevo éxito, El anillo. La canción arrasó a nivel mundial el pasado verano. Como toda artista su vida personal está siempre vigilada por los paparazzis. A veces más interesante que la personal, según recoge Christian Morales en diariogol.

Esta vez no fue noticia ni por sus temas, ni por sus sensuales posados a los que tiene acostumbrados a sus seguidores. La joven asombró a todos con una selfie en la que aparecía su rostro sin nada de maquillaje. Al natural.

La intérprete de On the floor, una de las mujeres más bellas de la industria de Hollywood, enamoró a sus seguidores de Instagram con la imagen. Un gesto aplaudido. No tomas las famosas son capaces de mostrarse tal y como son en la vida real, sin una gota de maquillaje. A pesar de no llevar ningún truco en la piel la artista está radiante a sus cincuenta años. "Sin filtros", publicó en sus redes sociales.

Pero no es la única vez que la pillan sin maquillaje. Como todo ser humano, Jennifer López acude a restaurantes, a la compra o a la playa, por ejemplo, y no siempre con todo lujo de detalles. En una de sus vacaciones, López fue fotografiada en bikini en la playa y sin maquillaje. Completamente al natural. La verdad que está irreconocible. No parece ni ella. Menudo cambio.

Muchos seguidores de la cantante creen que estas fotos, realizadas para una sesión fotográfica, llevan bastante photoshop encima antes de hacerlas públicas. O tal vez es la envidia por no lucir una increíble figura con la edad de López. Sin maquillaje o con maquillaje, sin photoshop o sin photoshop, con retoques estéticos o sin retoques estéticos, Jennifer López se cuida y eso se nota.