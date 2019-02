O2 Arena de Londres: Beyoncé y Jay Z convierten a Meghan Markle en la protagonista de los The BRIT Awards

El estadio O2 Arena de Londres se convirtió este 20 de febrero de 2019 en el epicentro de la música británica al celebrar, un año más, sus The BRIT Awards. Un evento al que no faltaron rostros del momento como Dua Lipa, Calvin Harris o Pink.

Aún así, si hubo algo que causó sensación fue la manera que tuvieron Beyoncé y Jay Z de agradecer el premio a Mejor Grupo Internacional por su álbum Everything is love. Así el matrimonio, conocido artísticamente como The Carters, daban las gracias públicamente en un vídeo que la cantante a su perfil de Instagram.

Pero lo destacable de este agradecimiento no es el discurso sino la imagen que aparece detrás de la pareja. Beyoncé y Jay Z han querido mostrar su solidaridad con Meghan Markle incluyéndola en este vídeo donde la podemos ver retratada como una auténtica princesa de la realeza británica.

Durante su discurso, la intérprete de Lemonade da las gracias por el premio mientras su marido mira impasible a la cámara, solo al final él bromea diciendo un 'de nada' tras las gracias de su esposa, y al fondo oímos a su pequeña Blue Ivy.

Y no contenta con este vídeo, Beyoncé ha publicado varias imágenes donde también recuerda el BRIT Award que ganó en 2002 con Destiny's Child y le da la enhorabuena a Meghan Markle por su embarazo en este Mes de la Historia Afroamericana.