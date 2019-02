Un gordo llamado Rafa Mora

Si pierde su único "talento" qué pasará. Las salidas de tono de Rafa Mora se han convertido en algo habitual desde que es colaborador de «Sálvame». El extronista ha hecho de la polémica su mejor arma para mantener la silla en el plató de Telecinco. Sin embargo, sus compañeros de programa no están del todo de acuerdo con las técnicas del colaborador. Desde que es «cobarde», «mentiroso», «machista» o «dispuesto a todo por conservar la silla». Estos son algunos de los calificativos que le han dedicado sus compañeros de programa. Unos calificativos que parecen no importarle demasiado, según ABC.

El extronista se hizo famoso por su chulería, vanidad y narcisismo hacia su cuerpo. Participó en reportajes documentales como los de Samantha Villar en Cuatro dedicados al culto al cuerpo y se posicionó como el hombre más sexy de la pequeña pantalla. «Yo me quiero mucho, por supuesto. Tengo el ego muy subido. Tengo espejos en casa y sólo tengo que mirarlos por la mañana», «Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás» o «Que me está pesando un poquito este físico, la verdad, y por un minuto me gustaría ser feo, en serio», fueron algunas de las perlitas que dejó en sus inicios en la televisión.

Sin embargo el tiempo nos pesa a todos y quizás el colaborador se haya relajado demasiado en su silla de Telecinco pero la verdad es que Rafa Mora ha perdido, y mucho. «Me he pasado al patio de los mayores donde vivo una vida de ensueño, muy relajado y muy tranquilo y que no me obsesiono por nada, estoy de vacaciones», confesó Mora hace unos meses ante las preguntas de sus compañeros de «Sálvame».

Esta semana la revista «Qué me dices» publicaba en su edición unas imágenes del romántico viaje que realizó el televisivo con su novia Macarena a Cancún. Según informa la revista, la pareja se alojó en el hotel Melody Maker, un exclusivo resort de lujo que cuenta con acceso exclusivo a la playa y conciertos con los Dj más importantes del mundo. Sin embargo lo más impactante de las imágenes es el impresionante cambio físico del extronista. Donde había una envidiable «tableta» ahora surge una visible tripa que deja mucho que desear.