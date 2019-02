El T5 lloró hasta el apuntador: La madre de Isabel Preysler con Tamara y Julio José

El plató de Volverte a ver ha recibido una visita de lo más especial.

El programa presentado por Carlos Sobera regresada a Telecinco un viernes más para presentarnos a uno de los personajes más enigmáticos de la prensa del corazón: la madre de Isabel Preysler.

Y es que a sus casi 96 años de edad, Beatriz Arrastia siempre se ha mantenido al margen de los focos. Aún así, la abuela de Tamara Falcó y Julio José Iglesias rompió esta máxima para pisar por primera vez un plató de televisión.

Sus dos nietos han querido homenajearla públicamente para decirle lo mucho que la quieren. "Cumple en nada 96 años y es una abuela muy especial, es una maravillosa persona. Siempre que vengo a España, donde lo paso mejor es en mi casa con mi abuela. Desayuno con ella, almuerzo con ella, me río con ella, le pido consejos. Tiene un corazón gigante", explicaba Julio José a Sobera.

Por su parte, Tamara también ha querido explicar que su abuela tiene gran parte de protagonismo en su conversión al catolicismo:

Un cambio en la hija de Isabel Preysler y el Marqués de Griñón que él mismo le reconoció a Beatriz:

"Su padre un día me llamó para decirme: 'Gracias por ser la abuela de Tamara, porque le has enseñado muchas cosas y le has ayudado a cambiar su vida'. Aunque yo le contesté que fue ella quien quiso cambiar, que no me diera las gracias".