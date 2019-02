Selena Gomez se arrepiente de sus pecados y vuelve a la música arropada por J Balvin

Esta no para (La incansable Selena Gómez y su lío con el actor Zac Efron).

Y tiene su corazoncito (Selena Gómez, espantada con la terrible foto de Justin Bieber en Nueva York).

Selena Gomez prepara su regreso a la música con la mejor compañía.

La cantante lanzará el próximo 28 de febrero su nuevo tema, I Can't Get Enough, junto a Benny Blanco y J Balvin. Una canción que promete ser el himno de este verano.

Con este nuevo proyecto profesional, Selena recupera poco a poco su vida. Fue en el mes de septiembre del año pasado cuando la ex de Justin Bieber se retiró de la vida pública para tratar sus problemas de ansiedad.

Recuperada, Selana participó en el trabajo de su buena amiga Julia Michaels. Una canción donde hablaba abiertamente de esta enfermedad:

"Esta canción está muy cerca de mi corazón porque yo he experimentado la ansiedad, y sé que muchos amigos también. Nunca estarás solo si te sientes así. Este es el mensaje que se necesita, y deseo, de verdad, que os guste".

Tras este primer contacto con la música, Selena parece que ha recuperado todas las ganas de volver a subirse a un escenario para reencontrarse con su público.

Algo que ellos llevan esperando tiempo.