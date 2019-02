¿Cómo es posible que Terelu Campos se colara en los Oscar comiendo una porra?

Nadie esperaba algo así. Jessica Chastain ha colado a Terelu Campos en la noche de los Oscar: la actriz de La noche más oscura y su story de Instagram animan a ver la serie documental Lorena utilizando el famoso gif de la hija de María Teresa comiéndose una porra, sacada del reality Las Campos.Chestain se refiere a la historia de una mujer maltratada que, harta de su situación, opta por cortar el pene a su marido una noche de finales de junio de 1993.

Lorena Bobbitt se dio a conocer hace un cuarto de siglo después cortar el pene a su marido John y lo tirara por la ventanilla del coche.

"Ok, no puedo superar lo buena que es la serie Lorena, en Amazon Prime, tenéis que verla. Jordan Peele, es un gran trabajo. Cuenta la historia de esa mujer y lo que los medios no estuvieron interesados en contar. ¡Y le cortó el pene!", dice la californiana, mencionando al productor del documental de Amazon.