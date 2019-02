Nacho Vidal reaparece, tras publicarse que había contraído el VIH, para decir esto…

Ha sido la noticia que más ha preocupado a la industria del porno en las últimas semanas. (Dianariussx, la actriz que rodó con Nacho Vidal, ya tiene los resultados del VIH y abandona el porno).

Desde que hace dos semanas saltase la noticia que Nacho Vidal habría contraído el VIH, el mundo del cine porno se puso en alerta.

Tanto es así que todas las producciones de cine para adultos se paralizaron para que los actores que hubiesen compartido escena con el catalán se sometieran a la prueba de VIH que determinase si habían sido contagiados, según adelantó entonces la web «El Nacional.Cat».

A pesar de que su madre se empeñó en negar la noticia:

«Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH», le dijo a «Jaleos», las alarmas no se apagaron.

Tanto es así que la semana una de las actrices porno con las que compartió escena hace relativamente poco, Dianariussx, confesó al mismo medio que tenía pensado demandar al intérprete:

«Más le vale a Nacho que no me dé positivo. Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada la documentación para denunciarlo por manchar mi imagen».

«A mí me llamó su representante el día 13 de febrero diciéndome que una chica con la que Nacho había trabajado anteriormente, y también conmigo, le había dado positivo el VIH y que se estaban haciendo pruebas. A mí él, Nacho, personalmente no me lo ha dicho, pero su representante me llamó».

Dianariussx criticó a Vidal asegurando que utilizaría su situación para sentarse en «algún plató de televisión». (Nacho Vidal: "Deje de filmar porno violento porque chavales me decían que lo hacían con sus novias")

Hace un día, el actor porno más famoso de España volvía a las redes sociales -tras más de dos semanas de silencio- y publicaba una imagen en su perfil de Instagram en la que parecía no importarle nada los comentarios sobre su supuesta enfermedad.

«Pura vida», escribe el intérprete junto a una imagen en la que aparece bañándose en una poza con los brazos en alto.

Los comentarios en la fotografía no han tardado en llegar.

«¿Negativo entonces?», «Cuídate» o «Recuerda Nacho que lo mejor sería decir la verdad de una vez porque si fuera cierto más adelante la enfermedad sale a flote y te empezarías a poner muy flaco», fueron algunos de los polémicos comentarios que se podían leer en redes sociales.

Sin embargo la mayoría de ellos eran de apoyo y admiración.