Dabiz Muñoz ya no es así... ahora es asá y por culpa de Cristina Pedroche

El cocinero Dabiz Muñoz nos tiene acostumbrados a hacer y decir tonterías de todo tipo.

Ahora ya no es com lo recordabas

El cocinero de DiverXO y StreetXO ha decidido cambiar radicalmente de imagen y se ha teñido de rubio

El marido de Cristina Pedroche ha presentado su nuevo look este jueves en Instagram.

Al chef, muy aficionado al running, no le han tardado en llegar los comentarios de sus seguidores, quienes no han dudado en valorar su nuevo aspecto.

Así estas BASTANTE más guapo! 😘😘😘

Rubio, y sin cresta 😎

Y canas de las favorecedoras 😍

Casi no le conocía jajajaaj

Qué rubito se te ve jajajajajja

Guapísimo sin cresta

Pensaba que era otro 😂

Pues te queda muy bien 😎

Y la cresta???

Joder hostia no te conocía

Pues te queda guay... eres una machine

Los cambios siempre son buenos 😍

Pareces mucho más joven....vamos un chavalillo jeje muy muy wapoooo sí señor¡¡¡¡❤️

Te queda genial

Pues me encanta 😍 muy bien new look ☝️pelo rubio