¿Sabes cuál es la "peor pesadilla" que Jesús Vázquez ha tenido que superar?

No todos son flores en el paraíso. En Pronto es Jesús Vázquez el protagonista. El presentador, a punto de estrenar Bake Off, un programa de repostería en horario de máxima audiencia y con el que se declara maravillado. El mítico rostro televisivo español asegura en portada: "Acabo de superar mi peor pesadilla". ¿Y cuál es? Ni más ni menos que el miedo a no dormir, según libertaddigital.

Vázquez asegura que acaba de superar un problema de insomnio verdaderamente difícil. "He tenido muchísimos problemas para dormir y esta vida loca que llevamos no ayuda mucho. Desde hace un año me puse en manos de un psicólogo estupendo que me está ayudando con la higiene del sueño", explica.

"Me ha quitado cosas como leer antes de meterme en la cama y mirar el móvil a partir de las ocho de la tarde. Ni siquiera para navegar porque la luz de los dispositivos y la información mantienen el cerebro activo y luego cuesta ponerlo en modo sueño. Ahora puedo decir que he superado mi peor pesadilla, porque es horrible no poder dormir y tener insomnio. Afortunadamente ahora estoy muy bien", dice al respecto.

En ¡QMD! adornan su portada con el rostro de Chelo García Cortés, que por fin se va a Supervivientes a chapotear con otros concursantes. La tertuliana de Sálvame, de 67 años, se irá a la isla de Honduras después de muchos años (desde 2014) implorando a la dirección del programa ser incluida en el casting. Chelo cuenta con el apoyo de sus compañeros, de su familia y dice estar preparada "tanto mental como físicamente", dijo en 2017, cuando todas las quinielas la situaban como concursante... pero al final no pudo ser. ¿Y quiénes serán sus compañeros en la isla? Saquen boli y apunten: Rocío Flores, Carlos Lozano, Ivonne Reyes, Omar Montes, Alejandro Albalá, Cristina Pujol, Kiko Matamoros y las Azúcar Moreno están en la lista de posibles. Quien ya ha ido, y por tanto no volverá este año, es Alba Carrillo, que también tiene su parte de protagonismo en portada a costa de Courtois, a quien define (de momento) como "un hombre maravilloso".