Amaia destruye su última oportunidad de un final feliz con Alfred

Ya no quedan más puentes que quemar. Hace justo un año Alfred y Amaia estaban sumergidos de lleno en la vorágine de Eurovisión. Todo era complicidad entre la pareja que había logrado ganarse el corazón de medio país, cariño gracias al cual fueron elegidos como los representantes de España en el festival de la canción europea. Nada parece quedar hoy de ese idilio, tan solo el recuerdo de sus seguidores que continúan escuchando el tema con el que pisaron el escenario de Lisboa. Los fans de ‘Almaia' tenían depositadas muchas esperanzas de volver a ver juntos a sus dos ídolos en la Pre-Party de Eurovisión Spain -fiesta que cada año concentra en Madrid a los artistas internacionales que después participarán en festival-, un evento en el que Alfred y Amaia tendrían que entregar el testigo al representante de España en 2019, Miki Núñez. Sin embargo, tal y como ha podido saber Look, este momento tan especial no va a tener lugar y una vez más es por la pamplonica, según okdiario.

"Se invitó a Alfred y a Amaia al igual que cada año se hace con el representante del año anterior. Contactamos con su discográfica y no hubo respuesta", cuentan a este digital desde la organización de la fiesta que se celebrará el próximo 20 de abril en la sala madrileña de La Rivera. "Alfred, a título personal, se ha sumado al evento respondiendo así la petición de sus fans", añaden. La misma petición que, por cierto, ha tenido Amaia. El catalán anunció este jueves que sí acudirá al evento musical, esfuerzo que es de agradecer dado la apretadísima agenda que el artista tiene por delante -tiene pendiente 20 actuaciones en diferentes puntos de nuestra geografía desde el mes de marzo hasta mayo-. Con quien Look también se ha puesto en contacto es con Javier Romero, hermano y mánager de la ganadora de ‘OT 2017', que ha afirmado desconocer la cita a la que este medio se refería.

Esta no es la primera vez que Amaia Romero hace un desplante a todo lo que tiene que ver con su participación con Alfred en Eurovisión. El 21 de enero de este año se realizó la elección del representante de España en el festival de este año en una gala que emitió en directo TVE. Miki y la canción ‘La Venda' fueron los vencedores de la noche, un encuentro al que Alfred acudió en calidad de invitado especial. En esta ocasión, en la que Amaia también estuvo invitada, solo una parte del dueto pisó el plató para desear suerte al nuevo candidato de nuestro país en el festival de la canción, guiño que también repitió en las redes sociales y que la pamplonica no imitó. En aquel entonces, muchos fueron los rumores en las redes sociales que apuntaron a que Amaia no quería reencontrarse con Alfred y que esa fue la razón de su plantón. Argumento que tiene todos los visos de repetirse en la última oportunidad que existe de que veamos a la expareja interpretando la canción que hizo soñar a todo a un país.