Gran preocupación por el estado de salud de Justin Bieber

Justin Bieber parece estar en caída libre. El artista se convirtió en poco tiempo en ídolo de millones de adolescentes a nivel mundial con canciones como «Baby» y «Sorry». Una fama que le llegó de forma repentina y que le catapultó a lo más alto, pero también le llevó por un sendero peligroso. El joven se convirtió en un arrogante y en «un promiscuo», como él mismo confesó en una entrevista el mes pasado, según ABC.

Digerir la fama a esa edad no es nada fácil. No es el primer cantante que no puede con tanta presión y acaba consumido por las drogas, el alcohol o la depresión. Esto mismo le está sucediendo a Bieber que, después de años de desenfreno protagonizando titulares casi a diario por sus excesos, ha decidido pedir ayuda profesional.

El cantante se encuentra recibiendo tratamiento por depresión. «Parece deprimido y cansado», ha dicho una fuente a la revista «People». Esa misma voz ha segurado que cuenta con mucha ayuda y que poco a poco está mejorando: «Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Parece seguro de que se sentirá mejor pronto».

Esta mañana ha sido el propio cantante el que se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram. «Rezad por mí. Estoy luchando mucho», ha sido el mensaje de Justin Bieber. «Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara», ha dicho en una publicación que a los pocos minutos ya acumulaba cientos de comentarios.

Tras la publicación, la revista People se ha vuelto a poner en contacto con sus fuentes cercanas al artista, las cuales han dicho: «Ha sido un gran paso para él hacer esto. Estaba un poco nervioso por ser un personaje público, pero también sabe que el camino a su recuperación pasa por este nivel de honestidad. Ha decidido que ahora es el momento de abordar las cosas y dejar que todo el mundo sepa qué esta pasando».

Casualidad o no, es el momento de su vida que más tranquilo está. Acaba de asentar la cabeza junto a Hailey Baldwin, con la que se ha dado el «sí, quiero» recientemente, en secreto y por lo civil. Ella es su gran apoyo en estos difíciles momentos: «Hailey es muy comprensiva. Justin es muy franco acerca de que Hailey no hace nada excepto ayudarle. Se sentiría muy perdido sin Hailey y está muy agradecido. Los dos están muy enfocados en tener un matrimonio feliz».

Ambos están planeando celebrar una boda religiosa, aunque seguramente la fecha se posponga hasta que Justin Bieber se encuentre mejor y se recupere por completo de la depresión. Para ellos, la prioridad es el bienestar de la pareja.