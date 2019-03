La reina Letizia se pasa de confianza con el príncipe Carlos y los medios ingleses dicen esto…

Los medios ingleses adoran a Letizia y están siempre muy pendientes de ella. La inauguración de la exposición Sorolla: Master of Light ha llevado a la reina Letizia de viaje oficial a Londres este miércoles 13 de marzo. La monarca ha acudido sin el rey Felipe VI para encontrarse con el príncipe Carlos de Inglaterra, que ha estado en la cita sin Camila Parker.

Los dos se han encargado de dar el pistoletazo de salida a esta muestra que podrá verse del 18 de marzo al 7 de julio en la National Gallery y los dos han sido el foco de atención, especialmente la reina española, a la que los medios británicos especializados en moda siguen de cerca desde hace años.

Aunque no sólo ha sido su vestido el que ha llamado la atención en esta ocasión, también la complicidad que ha derrochado con el eterno heredero de la corona británica. Su afectuoso saludo (y su carantoña) no ha pasado desapercibida para los testigos de la cita, que no tardaron en compartirla en redes sociales.

En un vídeo se puede ver otro momento del encuentro: los dos besos con los que se saludaron los dos miembros de la realeza europea.

Letizia, que ha llegado con veinte minutos de retraso a su cita por causas que aún se desconocen, según los medios especializados como la revista Hola, ha lucido un vestido de Carolina Herrera, de color verde botella, con un estampado de flores azules y rosas y manga tres cuartos.