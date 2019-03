GH Dúo: Sofía Suescun, hundida y abucheada por el público tras su juego sucio con Albalá

Sofía Suescun ha vuelto a echarse al público encima con su actitud prepotente y el juego tan sucio que está llevando con Alejandro Albalá.

Después de la semana tan mala que el exnovio de Chabelita ha pasado por sus dos comportamientos tan desacertados que tuvo con ella y por el rapapolvo que le echó Jorge Javier Vázquez.

La hija de Mayte Galdeano ha querido dejar al que fuera su novio por los suelos aprovechando el directo de la gala de jueves y no ha dado la cara por él. Esto provocó una de las discusiones más fuertes que han protagonizado la pareja dentro de la casa de GH Dúo y por supuesto no acabó nada bien.

El programa decidió emitir en directo cómo fue la reacción de Alejandro y de todos los concursantes después de la reprimenda que el presentador le echó durante la gala del martes.

Dos comportamientos que se le han tachado de machista y controlados con Sofía podrían haber hundido el concurso del hijo de Paz Guerra. Sofía, que lejos de defender a la que fuera su pareja y decir que nunca antes se habían producido estos actos, el martes durante la gala mantuvo silencio.

Y es que a veces el silencio dice más que las palabras y en este caso, se interpretó como que la concursante afirmaba, de alguna forma, que estos comportamientos sí que se habían producido.

El 14 de marzo de 2019, en la gala, se emitieron unos vídeos en los que Sofía, defendía a Alejandro con el resto de concursantes de la casa y afirmaba que no era así y además, aseguraba que fuera de la casa no se había producido ningún comportamiento así. Sin embargo, la hija de Mayte Galdeano quiso cambiar de opinión durante la gala y en directo, cambiaba radicalmente sus palabras.

Utilizaba unas palabras y unos argumentos que dejaban entrever que sí. Ella, insinuaba que lo raro es que ella no se percatara en el momento de que Alejandro la estaba diciendo cosas muy graves y que además, tenía una actitud controlado con ella. Por tanto, afirmaba de alguna forma que estaba acostumbrada a ese tipo de actos con su expareja.

Alejandro, como no, entraba en cólera con la actitud de su exnovia y no entendía porqué cuando hablaba con sus compañeros le defendía y en directo, le dejaba mal. El público del plató vio demasiado mal el juego que llevaba la de Pamplona y recibió una oleada de abucheos que dejó a Sofía sin saber qué decir.

Paz Guerra que estaba bastante perjudicada en el plató, tuvo que enfrentarse a las palabras de Mayte Galdeano. Y es que la madre de Sofía afirmaba que estos comportamientos los había vivido ella también afuera de la casa.

Paz no quiso tolerar bajo ningún concepto esas afirmaciones y explicó que tenían mucha suerte, madre e hija, de que Alejandro y ella, no hablaran por los platós de televisión. Lo cierto es que, sabemos como ha sido la relación de ambos porque la ganadora de Supervivientes ha ido por todos los platós contando cómo era Alejandro con ella, cosa que el hijo de Paz no ha hecho de momento.

Por otro lado, Carolina Sobe ha vuelto a provocar humillaciones hacia María Jesús y Juan Miguel. El día de su cumpleaños, dejó bien claro que no quería que estuviesen en la fiesta ni la de Andújar ni el peluquero.

A la exnovia de Julio Ruz no hizo falta ni que se lo dijera porque se metió en la cama en vez de quedarse en el salón. Pero a mitad de la noche se desveló y se levanto para ir al baño, por lo que tuvo que pasar por el salón. Todos los compañeros que disfrutaban de la fiesta de la Sobe empezaron a gritarle y a reírse de ella y la cumpleañera, quiso bromear más de la cuenta e hizo que vomitaba.

María Jesús, con una fortaleza completamente distinta de la que ha tenido estos días de atrás, ha asimilado con otra mentalidad lo que ocurrió y no se le ha visto para nada afectada.

Aunque lo cierto es, que esta clase de comportamientos refleja la clase de personas que hay en esa casa, porque aunque la de Andújar haya hecho muchos confesionarios, de momento, no la hemos visto tener humillaciones con el resto de sus compañeros.