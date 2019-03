La mujer con la que Álex Rodríguez le fue infiel a Jennifer Lopez habla por primera vez

Ha querido dar su versión. No hay nadie que pueda restar algo de felicidad a Jennifer Lopez y Álex Rodríguez después de que ambos se hayan comprometido tras algo más de un año de relación. Ni siquiera un excompañero del exdeportista, José Canseco, que aseguraba horas después de la gran noticia que este le había sido infiel a la cantante con su exesposa. Están en uno de sus mejores momentos. Como prueba, las imágenes que subió la cantante a su cuenta de Instagram tras la acusación, en las que se puede ver el momento justo en el que el exdeportista le pide matrimonio, según ABC.

Se nota que la artista del Bronx está muy segura de su prometido y más, después de que la supuesta mujer con la que le podría haber sido infiel, Jessica Sekely (46 años), haya roto su silencio. La actriz y empresaria no ha dudado en utilizar las redes sociales para responder a las acusaciones de su exmarido.

Asegura que no sabía nada del asunto hasta que se lo contaron y que encima ni siquiera usa las redes sociales: «No veo la televisión y tuve que descargar la aplicación de Twitter de nuevo. No tenía ni idea de que esto estaba pasando. La última vez que vi a Álex estaba con Torrie Wilson y llevé a mi novio a cenar. Solo somos amigos».

Those false accusations Jose is making are not true!🖐🏻I have known Alex for many years and haven’t even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends😂🤦‍♀️