Cristiano Ronaldo y Georgina arrasan en su trunfal vuelta a Madrid

Cristiano Ronaldo, arropado por Georgina y su hijo mayor, ha inaugurado su Clínica de trasplante capilar. Esta es el primer centro del Grupo 'Insparya' en España, que ya cuenta con diez clínicas en Portugal.

"Este es un proyecto diferente y único. La alopecia es un problema muy grande y queremos ayudar al autoestima de la gente, ya que a todo el mundo le gusta cuidar de su imagen. Yo soy un ejemplo de eso, aunque pienso que nunca voy a tener ese problema (la alopecia)", afirmaba Cristiano en el acto de presentación.

Como era de esperar, el exjugador del Real Madrid, horas después, inauguraba la clínica arropado por familiares y amigos.

Ha sido una visita fugaz a Madrid, y es que Cristiano ha sido convocado por el entrenador Fernando Manuel Costa Santos para jugar con la selección de Portugal los dos amistosos que tendrán lugar el 22 y el 25 de marzo.

Se trata de partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020 que se disputarán en Lisboa contra Ucrania y Serbia, por lo que el jugador tendrá que empezar estos días los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

CRISTIANO RONALDO, UN EMPRESARIO ORGULLOSO

Aún así, antes de poner rumbo a Portugal, el jugador habló para las cámaras de Europa Press sobre lo que sentía en este día tan especial: "Es un día especial, es la inauguración de la Clínica, es un proyecto único, es la primera vez y espero que las cosas puedan salir bien y que podamos ayudar a la gente que tiene este pequeño problema capilar".

Una oportunidad única para el jugador: "Como todo en la vida, oportunidades, son proyectos que me identifico plenamente, es un área de salud que me identifico también y tenía todos los ingredientes para poder abrirla y obviamente con mi socio que es una persona con la que me asocié muy bien, me ha gustado mucho, es una persona que también tiene una visión global así que contento".