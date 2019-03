GH DUO: Alejandro Albalá cambia de estrategia y se arrima a María Jesús Ruiz por "ternura"

La noche del 19 de marzo de 2019 en la casa de Gran Hermano Dúo dejó muy sorprendida a María Jesús Ruiz porque nada de lo que ocurrió se lo esperaba.

Se produjeron los posicionamientos de los concursantes detrás de los nominados de la semana. Parece que el paso del tiempo ha hecho que los malos entendidos y los enfrentamientos con la que ha sido protagonista durante muchas semanas.

La de Andújar quiso tener una conversación con el exnovio de Chabelita tras no haberse situado detrás de ella, porque le pareció muy raro que Alejandro no quiera que se vaya de la casa.

Alejandro Albalá se ha situado en los posicionamientos detrás de Juan Miguel. Parece que se quieren quitar del medio al peluquero de la casa porque según ellos, no aporta nada a la convivencia.

Kiko Rivera también se situaba detrás de la pareja de Yurena, quien ha sido muy crítico con su actitud dentro de la casa. Son muchas las veces que el hijo de Isabel Pantoja le ha recriminado a Juan Miguel que no hable claro y que no diga las cosas a la cara.

El hijo de Paz Guerra ha cambiado su forma de ver el concurso y asegura que María Jesús le transmite ternura y que se quiere llevar bien con ella.

¿Estará viendo que la de Andújar es una de las posibles ganadoras y se querrá arrimar a ella para estar más cerca del maletín?

La novedad de la noche fue cuando vimos que Sofía Suescun se situaba detrás de Carolina Sobe. Parece que la amistad entre ambas se ha roto porque la de Pamplona no ha visto acertados varios comentarios de su amiga dentro de la casa.

Además, antes de que entrara como repescada, ya protagonizaron alguna que otra discusión porque Sofía aseguraba que Carolina era una persona que iba al sol que más calienta. Por ese motivo la Sobe decidió apartarse de Sofía y no volverla a hablar hasta que estuvieran fuera de la casa.

María Jesús que alucinaba con cómo sus compañeros estaban actuando tenía a sus espaldas a la única persona que le ha defendido siempre e incluso cuando más sola estaba dentro de la casa, Irene Rosales.

La mujer de Kiko Rivera no se ha querido posicionar detrás de su amiga Carolina porque con ella pasa muchos momentos dentro de la casa y lo cierto es que las dos han conseguido sembrar una muy buena amistad. Por otro lado, nos ha resultado raro que no se posicionara detrás de Juanmi, ya que la relación con él, a pesar de que sea buena no ha sido tanto como la de María Jesús.

Lo cierto es que el ritmo de los acontecimientos en la casa de Gran Hermano Dúo va cambiando según se van comportando los concursantes.

No sabemos que actitud tomará ahora la de Andújar con Irene Rosales pero seguro que no le ha hecho nada de gracia que la que ha sido su amiga dentro de la casa y le ha apoyado en momentos en los que estaba más sola que nunca, se ha posicionada detrás de ella para que sea la expulsada este jueves de la casa de Guadalix de la Sierra.