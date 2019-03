El actor Juanjo Artero achaca su infarto pulmonar a dos inspecciones de Hacienda

Después de sufrir un infarto pulmonar el pasado 11 de marzo de 2019, el actor Juanjo Artero se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para desvelar uno de los momentos más complicados de su vida.

Artero fue ingresado de urgencias en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, pero tras cinco días hospitalizados ha vuelto a la carga y ha querido compartir su testimonio con toda la audiencia.

"El día de la manifestación, que fui con mi hija, noté algo pero pensé que era algo muscular. Al día siguiente, tenía una obra de teatro, 'Aguacates', en Toledo y notaba que me costaba respirar. Y el lunes empezó un pinchazo y me da como un calambre",

Eso comienza revelando el actor, quien sin embargo continúo rodando la serie, hasta que le dio una falta de oxigeno:

"Empecé a ver blanco alrededor, falta de oxígeno y llamaron al SAMUR. Me cogieron y no entramos en pánico y comencé a intentar respirar poco a poco. Ya vinieron los médicos, y benditos médicos, y me llevaron al hospital".

Uno de los momentos más complicados en la vida del mítico actor, sin embargo no es el único problema al que se enfrenta y es que Juanjo tiene que hacer frente a una deuda de dos inspecciones de Hacienda, pero sentencia:

Una situación que ha provocado que el actor no pare de trabajar, sin tener tiempo incluso para descansar.

"Ha sido por estrés. Mucho trabajo. No sé si fue el derivante. En los últimos años no puedo dejar de trabajar y hacerlo todo. Estoy con tres obras de teatro, una serie de televisión. Me levantaba a las 5:40 para ir al rodaje, acaba a las 17, me iba a ensayar hasta la 1 y a la 1 me ponía a estudiar hasta las 3 o las 4. Y el fin de semana me iba a hacer la obra de teatro".

"Conmigo no van a poder. Lo voy a pagar todo. Le debo dinero a Hacienda He sufrido dos inspecciones con carácter retroactivo. Sé que a muchos compañeros les ha pasado. Yo he estado callado durante años. Un día, con carácter retroactivo, una cosa que se podía hacer, no se podía hacer. Me ha llevado a un estrés de no poder parar".

"Las inspecciones siempre esperan a quince días antes de que venzan. Y así se acumulan intereses. Como yo están muchos en una profesión intermitente. Ahora desde la Unión de Actores estamos luchando. Pagas el 45% de tu sueldo al Estado y el 15% a tu representante".