El ex marido de Kim Kardashian habla muy clarito sobre su matrimonio con la jefa del 'klan'

¡Ya había tardado!. Kim sabe que su apellido genera beneficios millonarios solo con pronunciarlo. Pero si a Kardashian le añadimos West, la suma se mutiplica, según glamour.

el Pero antes de que Kim formase un sólido equipo (sentimental y empresarial) con el rapero y fundador de Yeezy, la celebridad era aun aquella chica a la que le gustaba salir de noche con Paris Hilton y que lucía bolsos brillantes de Louis Vuitton.

Entonces, Kim tuvo una relación, que después acabó en boda, con el jugador de la NBA, Kris Humphries.

Y ahora él ha escrito una carta pública, publicada en The Players Tribune, en la que ha hablado sobre aquel matrimonio, que parece que nunca ha ocurrido, a pesar de que su exmujer aun no ha cumplido los 40.

"Conocí a una chica que resultó ser muy famosa, me casé y... Dios", empieza el deportista. "Mira, debería haber sabido en lo que me metía, pero fui muy pardillo y no sabía lo que iba a ocurrir con mi vida", explica Kris.

"Pero si algo me molesta es que la gente diga que mi matrimonio era falso", asegura. "Hay muchas cosas en ese mundo que no son totalmente ciertas. Pero nuestra relación lo era, al 100%".