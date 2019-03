Paola Dominguín pide que no nos angustiemos con los los problemas de voz de Miguel Bosé

Paola Dominguín ha aprovechado su presencia en la Clínica Baviera, a la que acudió para someterse a una intervención de sus problemas de presbicia, para hablar del estado real de salud de su hermano Miguel Bosé, y es que mucho se ha especulado sobre sus problemas de voz desde hace unos meses.

CHANCE: Paola, ¿qué te impulsó a operarte?

Paola Dominguín: Llevo muchas años con gafas y son incómodas y me puse en contacto con la clínica Baviera y la verdad que estoy encantada porque es una operación que no te das cuenta, han sido diez minutos, no te enteras de nada solo te enteras del agua que te echan en el ojo.

CH: ¿Alguien más de tu familia se te lo ha hecho?

P.D: Mi madre también se lo hizo, ahora que lo pienso se lo ha hecho casi toda mi familia.

CH: ¿Tenías nervios a no quedar bien?

P.D: No hay que pensarlo, es muy raro, yo no me enteré de nada, es definitivo ya lo veo todo, de cerca súper rápido y de lejos se va acostumbrando poco a poco.

CH: ¿Te molesta el sol?

P.D: No, te recomiendan que te hidrates el ojo dos veces al día, yo no veía ni de cerca ni de lejos.

CH: ¿Qué tal estás, sigues en Valencia?

P.D: Ahora me dedico a mí, lo voy a seguir haciendo lo más que pueda, yo ya he pasado mi momento, además ya ha cambiado el mercado ya no funciona tanto lo que yo hacía.

CH: ¿Los diseños los dejaste?

P.D: Ya hago pocos diseños.

PAOLA DOMINGUIN: "MI HERMANO NO TIENE NADA GRAVE"

CH: ¿Y con tu familia e hijos qué tal?

P.D: Bien, Alma vive conmigo y Nicolás lo veo muy a menudo.

CH: ¿Y con el tema de tu madre?

P.D: No voy hablar, lo siento.

CH: ¿Tiene tu hermano algún problema? Lo hemos visto chafado con la voz...

P.D: No sé lo que pueda tener, no tiene nada grave, es un problema de voz y con el estrés no se lo está curando.

CH: Que aprenda de ti..

P.D: Mi hermana y yo somos las más relajadas, pero cada uno tiene su vida.

CH: Tu sobrina se ha metido en el mundo de la música...

P.D: Sí, la verdad que ella lleva mucho tiempo cantando y le gusta, lo ha mamado de su madre y lo hace muy bien y ahora con las redes es tan fácil darte a conocer y ella lo está intentando tiene muchas cualidades.

CH: ¿Y con Nacho tienes relación?

P.D: No, además no voy hablar de ese tema.