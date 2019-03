La eterna Miley Cyrus resucita a Hannah Montana en Instagram y desata la locura

Parece ser que Hannah Montana está de vuelta.

Y ha sido por obra de Miley Cyrus. La cantante ha revolucionado las redes sociales al publicar una serie de vídeos y fotografías vestida como su personaje de Disney Channel.

Tanto es, que la artista estadounidense ha llegado a convertirse en trending topic mundial. ¿Estamos ante una posible vuelta de la serie?

Quizás, de hecho, el pasado domingo se celebró el 13 aniversario de la emisión del capítulo piloto de Hannah Montana y que tanto Miley y su padre Billy Ray Cyrus recordaron en sus redes sociales.

Además este jueves, fue compartiendo el paso a paso de su cambio de pelo, donde no ha faltado tijeras, tinte y ha terminado convirtiéndose en su alter ego de Disney. Pero no solo eso, sino que ha habido más.

Miley ha jugado a disfrazarse de nuevo y no ha dudado en aumentar el nerviosismo de sus seguidores publicando vídeos en los que canta antiguas canciones de la serie como la mítica The Best of Both Worlds.

Y es que ya hace días que se viene hablando de un relanzamiento de Hannah Montana, algo que la cantante ni ha confirmado ni ha desmentido.

Y es que, los fans de Hannah y de Miley están como locos con la idea de volver a verla bajo la piel de aquel personaje. Si cabe la posibilidad de la vuelta de la serie, la cantante seguramente le vaya a dar el punto que quiera, no el que le marquen.

Hace unas horas, la cantante escribía Hannah es punky ahora, por consiguiente puede que su alter ego deje el pop para dedicarse al punk en esta posible vuelta.