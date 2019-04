Así son las botas y el corsé de Nicki Minaj que arrasan en las redes

Las redes arden con estas nuevas fotos. Cuando hace unos años apareció en antena el reality Keeping Up With The Kardashinas, muchos aseguraron que iba a durar dos días y que la familia no tenía interés, según recoge Julián Carrasco en Diariogol.

Qué equivocados estaban. Y es que el pasado domingo se estrenó en Estados Unidos la decimosexta temporada del programa, con cada una de las hermanas convertidas en auténticas estrellas.

Kim abrió la veda

Un estrellato que ha llegado a base de polémicas. Y es que si por algo caracterizado al ‘klan' es por su facilidad por protagonizar sesiones de fotos en las que la sensualidad es la principal protagonista.

hora todas ellas (Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie) suelen protagonizar posados más que arriesgados. Sin embargo, la que abrió la veda fue Kim. Y, de hecho, sigue siendo la más atrevida en este sentido.

Y es que la empresaria y celebrity americana suele dejar a sus más de 130 millones de seguidores en Instagram con la boca abierta cada vez que cuelga una imagen. Cuando no es un modelito muy provocador son unas transparencias, y sino directamente un desnudo.

Nicki Minaj a lo Kardashian

Sin embargo, otra celebrity parece haber ido un paso más allá y haber cogido el guante de Kim a la hora de posar muy ligera de ropa y con unos modelitos más que extremos. Y esa no es otra que Nicki Minaj.

Y estas imágenes con botas y corsé de la cantante de Trinidad y Tobago son la mejor prueba de ello. Unas fotos en las que la artista evidencia su gusto por lo arriesgado y que han provocado comentarios como "Madre mía Nicki Minaj", "Qué fuerte", "Eso no se lo pone ni Kim Kardashian" o "Lo de Nicki Minaj es de otro planeta...es la única capaz de ponerse eso".