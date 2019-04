El príncipe Harry quiere prohibir el videojuego Fortnite: él a los 16 años se divertía con el “Fornique”

Hay que admitir que es el miembro de la casa real británica más divertido y que más juego da. El nieto favorito de la reina Isabel II es un hombre nuevo desde que conociera a Meghan Markle. Vegano, 'eco' y solidario, ahora se presenta como el azote de las redes sociales y el Fortnite, el videojuego on-line más famoso del mundo. Él, desde luego, jamás necesitó las nuevas tecnologías para entretenerse: fiestas, poker, marihuana.., según informalia.

"Un videojuego como ese no es bueno para los niños. Y los padres tienen las manos atadas porque no entienden ni de qué va. Parece que estamos esperando a que el daño esté hecho y a que las familias se rompan para actuar. Fortnite debería estar prohibido", así de tajante se ha mostrado el príncipe Harry este jueves durante su visita a un centro cultural juvenil. Las redes sociales tampoco escaparon de la crítica: "Son muy peligrosas porque son más adictivas que las drogas y el alcohol y no hay ninguna ley que las prohíba o restrinja su uso", ha dicho el príncipe Harry.