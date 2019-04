El vídeo de Kim Kardashian con 23 millones de visitas en YouTube que te enseña lo nunca visto

Sus legiones de fans no le fallan. Todo lo que toca Kim Kardashian acaba convirtiéndose en oro. Y ahora lo ha vuelto a demostrar en un vídeo que lleva acumuladas más de 23 millones de visitas en YouTube en apenas unos días, según recoge Julián Carrasco en dg.

De hecho, fue el pasado 11 de abril cuando la prestigiosa revista Vogue decidió subir este vídeo en el que la celebrity enseña lo nunca visto. Y no, no hablamos de sus partes íntimas, (no sería de extrañar...) sino de su mansión.

Y es que Vogue hace tiempo que ha introducido un nuevo concepto de entrevista en el que las celebrities van contestando a una serie de preguntas mientras se pasean por sus mansiones.

Otras top como Taylor Swift, Lady Gaga, la editora Anna Wintour o Sarah Jessica Parker, que inauguró la sección, ya han pasado por las cámaras de Vogue mostrándonos su casa. Incluso su hermana Kendall Jenner también ha sido una de las ‘invitadas' a esta sección

Eso sí, por mucho que el vídeo lleve ya casi 24 millones de reproducciones, no han sido pocos los que se han mostrado más que sorprendidos al verlo. Y es que, como bien se aprecia en las imágenes, ese estilo hiperminimalista a la hora de decorar la mansión no ha gustado.

"Madre mía que alguien le regale un cuadro o algo por favor que casa más fría", "¿Es una mansión o un templo? Si está todo vacío", "No me extraña que esté forrada, no gasta ni un dólar en muebles" o "¿Con la pasta que tienen los dos y no pueden decorarlo con un poco más de gracia?" preguntan muchos en las redes sociales.

Lo cierto es que, por mucho que las críticas sean numerosas, los 23 millones de reproducciones indican que Kim sigue vendiendo. Y de qué manera. Mientras se hable de ella, da igual si bien o mal, el negocio seguirá en marcha.