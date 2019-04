Ontas, el fenómeno viral que tiene un oscuro secreto sexual con famosos

Cada día nos desayunamos con algún nuevo reto viral. (#ElDonaChallenge, el nuevo reto viral de Thalía en Instagram para devorar una dona)

En apenas unos días, los internautas ha popularizado esta expresión, que busca encuentros íntimos esporádicos. (El reto viral más solidario de la historia: Iniciado por el boxeador Floyd Mayweather cuando le dio mil dólares a un indigente)

Las ardientes redes sociales se han encendido con el nuevo reto de “Ontas”, que es una forma de comunicarse con los famosos, pero, ¿cómo surgió?, según elsoldemexico.

Todo inició con el twittero Alex Ruiz que le escribió “ontas” a la actriz Lily Collins, y ella le contestó, “What does “ontas” mean?” (¿Qué es lo que significa ontas?) , ante la respuesta, el joven procedió a publicar en Twitter lo que la hollywoodense le respondió.

Después de este atrevido tuit, se desató una oleada de “ontas” a los artistas, como Alejandro Sanz, quien preguntó, ¿por qué me preguntan tanto ontoy?

Por su parte, Drake Bell se sumó sin problemas al trending topic, como muchos famosos no entendieron

Otros, como Paty Cantú, le atribuyen a esta tendencia como el nuevo Tinder, una iniciativa que los usuarios reforzaron con singulares explicaciones

Por supuesto, las respuestas chistosas de esta tendencia llegaron a Uber, como este conductor que no dudó en responder así a su cliente

Los memes de esta tendencia no se hicieron esperar, sobre todo porque muchos usuarios no conocen el significado de esta palabra que predomina entre los mexicanos