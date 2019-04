Charlize Theron confirma que su hija Jackson es transgénero

De acuerdo con Daily Mail, la actriz explicó que a los tres años Jackson le dijo que no era un niño. "Tengo dos hijas preciosas que, como cualquier otra madre, quiero proteger y quiero que prosperen. No me toca a mí decidir dónde quieren acabar o quiénes quieren ser" declaró, según Twitter.

Charlize Theron comparte el momento en que su HIJA le dijo que era trans https://t.co/bc148xxb2T pic.twitter.com/i6vavLSpRM — eCartelera cine (@ecartelera) 19 de abril de 2019