Kim Kardashian se sube a un coche y sin ropa interior y pasa esto…

Kim Kardashian es una de las celebrities más glamurosas de la televisión. A la empresaria y personaje mediático la fama le llegó en 2007 cuando grabó un formato de telerrealidad denominado en España Las Kardashian.

Un espacio que inspiró a Alaska y Mario y posteriormente, este último sin mucho éxito, a Las Campos.

La joven, de tan solo 38 años, es una de las celebrities más cotizadas del continente.

Además cuenta con una larga carrera profesional entre las que destaca su trayectoría como modelo.

La empresaria tiene en su poder diversos negocios como también es la marca de varios anuncios y tiene una gran colección de accesorios y fragancias, según recoge Christian Morales en dg.

Kim luce una estupenda forma física. Se cuida tanto por dentro como por fuera. Lleva una vida sana basada en una buena alimentación y una rutina de ejercicios físicos diarios.

En numerosas ocasiones se la ha podido ver desfilando en ropa interior en su cuenta oficial de Instagram.

Como muchas otras 'it girls' o 'Instagramers', Kardashian utiliza su red social para apoderarse de otra buena suma de dinero por colaborar con marcas. El trío de hermanas se pelea por convertirse en la mejor Kardashian. Todas quieren dar la nota y aprovechan su sensual cuerpo lleno de curvas perfectas por las que cualquiera se perdería.

Kim Kardashian es la gran protagonista de todas sus hermanas y de su familia. No suele hablar sobre temas muy personales que afecten directamente a sus seres queridos más cercanos, sin embargo a veces revela algún dato y muestra su faceta más casera, familiar y romántico. De hecho desde que empezó con su reality Las Kardashian, los espectadores son parte de su familia. Y es que en su momento ya mostro su día a día.

Kanye West, marido de Kim, sufre el trastorno de bipolaridad. El estado anímico de su pareja cambia constantemente y a pesar de ello no sigue ningún tratamiento. La celebrity explica el motivo en una entrevista que ha realizado para la revista Vogue.

"Para él, estar bajo medicación no es realmente una opción, porque eso solo cambia cómo es él. Viajar mucho lo desencadena, por lo que ya no viaja tanto como antes", explicó la empresaria.

"Pero, honestamente, no quiero hablar por él, porque no estoy dentro de su mente", agregó. También ha dado respuesta a las críticas que recibe continuamente por, según sus seguidores, no ayudarla. "Como si fuera mi culpa si hace o dice algo con lo que no están de acuerdo. Ese es mi esposo, comparto cada opinión que tengo y le hago saber cuándo algo está mal".